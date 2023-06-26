وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: اللهم وفقه لما فيه خير البلاد

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، بعيد الأضحى المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه.

وأعرب جمعة، في بيان عنه، عن أمنياته بأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على الرئيس، وعلى مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا جميعًا في هذه الأيام الطيبة المباركة لطاعته ومرضاته، وأن يتقبل فيها صالح دعائنا أجمعين.