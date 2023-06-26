رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: اللهم وفقه لما فيه خير البلاد

كتب:

إسراء سليمان
09:33 ص | الإثنين 26 يونيو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، بعيد الأضحى المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه.

وأعرب جمعة، في بيان عنه، عن أمنياته بأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على الرئيس، وعلى مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا جميعًا في هذه الأيام الطيبة المباركة لطاعته ومرضاته، وأن يتقبل فيها صالح دعائنا أجمعين.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الهندي في القاهرة

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق حملة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

نقيب الزراعيين: ما أحدثه الرئيس السيسي في الدلتا الجديدة «سد عالي جديد»

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.