توزيع 48 طن لحوم صكوك الأضاحي في المنوفية بحضور وزير الأوقاف

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، استلام الدفعة 25 من مشروع صكوك الإطعام أمام مقر ديوان عام المحافظة والذي أطلقته وزارة الأوقاف تفعيلاً للدور المجتمعي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

توزيع لحوم صكوك الأضاحي في المنوفية

وتفقد محافظ المنوفية ووزير الأوقاف سيارة توزيع اللحوم الدفعة 25 ضمن مشروع صكوك الإطعام، وأكد وزير الأوقاف أنه يتم اليوم توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه بنطاق المحافظة 48 طن لحوم حتى الآن، وذلك بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفقا لكشوف الاستحقاق المعدة لوصول الدعم لمستحقيه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقدّم محافظ المنوفية الشكر لوزير الأوقاف لمشاركة محافظة المنوفية في احتفالها بعيدها القومي، مشيداً بدوره الوطني في نشر صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني بعيداً عن الغلو والتطرف، وإحياء مشروع صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى ضرورة مشاركة رجال الأعمال والمنظمات المجتمع المدني من اجل استمرار تنفيذ المشروع الهام والحيوي لتوفير السلام المجتمعي.

افتتاح مسجد سيدي شبل في مركز الشهداء

ومن جانبه، هنأ وزير الأوقاف، محافظ المنوفية، وشعب المحافظة بالعيد القومي، مؤكدا أننا اليوم بصدد افتتاح مسجد سيدي شبل الأسود بعد إعادة تأهيله وترميمه وتطويره ضمن اهتمامات خطة الدولة المصرية لصيانة كافة المساجد التراثية والحضارية التي لها أثر كبير في نفوس المصريين، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد المساجد لإعمار بيوت الله مبناً ومعنى.

وأكد على أهمية مشروع صكوك الإطعام ويعد من المشروعات الناجحة ويستمر علي مدار العام، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة المنوفية 48 طنا، بينها 4 أطنان تم توزيعها خلال الأسبوع الحالي.

موسم جديد لـ صكوك الأضاحي

وفيما يخص مشروع صكوك الأضاحي، أكد الوزير أنه يجري حاليا الإعداد والتجهيز لموسم جديد، حيث تم توزيع 1500 طن خلال العام الماضي على الأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على مشروع صكوك الأضاحي إيماناً بنجاحه وتنفيذه بمنتهى الشفافية لوصول الدعم لمستحقيه على مدار العام.