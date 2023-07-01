طبيب بيطري يوضح أوجه الاستفادة من مخلفات الأضاحي: كنز يجهل الكثيرون قيمته

بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ذلك الوقت الذي ينتهي معه وقت الأضحية التي شرعها الله، تظهر مخلفات الأضاحي بشكل كبير، منها بالشوارع أو المدابح، بعضها يترك في الشوارع فيخلف رائحة كريهة وأحيانا يتجمع حوله الكثير من الحشرات الضارة، الأم الذي يؤدي لانتشار الأمراض بشكل واسع، برغم أنها يمكن الاستفادة منها لتدر عائد مادي جيد إذا تم التخلص منها بطريقة آمنة ومستدامة.

مخلفات الأضاحي

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور محمد يوسف الطبيب البيطري، إن هناك استفادة كبيرة بمخلفات الأضاحي فهي كنز لا يعلم الكثيرون عنه شيئا، من شعر وأظافر وجلود ومواد دهنية وعظام، وإنه هناك بعض غير المتخصصين في الذبح، يهدرون لحم الذبائح بقلة خبرتهم.

وأضاف «يوسف» لـ«الوطن»، أنه يمكن الاستفادة من العظام من خلال تحويله إلى فحم حيواني لتكرير السكر، أو إخراج مسحوق العظام منه للاستخدام في الأعلاف، أما الجلد فيستخدم في أعامل الدباغة والملابس الجلدية كما هو مشاع.

استخدامات مخلفات الأضاحي

وأشار الطبيب البيطري إلى أنه ما يتبقى من دهون لأحشاء الأضحية يتم تحويله إلى دهون حيوانية تستخدم في صناعة الصابون والشموع والدهانات، كما أن الأظافر والشعر أيضا يمكن تحويلهما إلى جيلاتين يستخدم في صناعة الغراء وصناعة الأدوية والحلويات والمستحضرات التجميلية، كما أن المخلفات العضوية للأضحية يمكن تحويلها لسماد عضوي أو غاز حيوي يستخدم في الطاقة والزراعة.

وتابع: أنه في مصر الناس تأكل جميع ما بالأضحية، ومفهوم المخلفات لا يعلمه الكثيرون، لكنه يقصد به ما يتبقى من الأضحية بعد ذبحها وتقطيعها وتوزيعها، مثل الدماء والأحشاء والأعضاء والجلود والأظافر والشعر، تلك المخلفات التي من شأنها تشكيل خطرا بيئيا وصحيا إذا لم يتم التخلص منها بطريقة صحيحة ومفيدة.