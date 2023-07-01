أستاذ طاقة: القيادة السياسية تبنت خطة سريعة لحل أزمة الغاز بعد 30 يونيو

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن مصر كانت تعاني من مشكلات كثيرة للغاية في إنتاج الغاز قبل 30 يونيو، فضلا عن شح أسطوانات البنزين والبوتاجاز ونقص السولار، إلى جانب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في كل الأماكن بما فيها المستشفيات وغيره، ولذلك تبنت القيادة السياسية خطة سريعة لحل الأزمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عن طريق ترسيم الحدود مع الدول كقبرص واليونان وبالتالي تم اكتشاف حقل ظهر.

إنتاج حقل ظهر

وأضاف «راغب» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن إنتاج حقل ظهر كان بمثابة ملحمة كبيرة للغاية للقطاع المصري للبترول، إذ أنه يعد آبار عميقة للغاية تبلغ 1300 متر عمق مياه، ما ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج في مصر ووصولها للاكتفاء الذاتي بعدما كانت تدفع مليارات دولارية لاستيراد أسطوانات الغاز من الخارج.

سياسية الإنجاز والتسريع

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى سياسية الإنجاز والتسريع في إتمام مشروعات الغاز الطبيعي، وهذا كان تحديا كبيرا للغاية، مشيرا إلى أن عملية الحفر والإنتاج تمت في 28 شهرا، كما أن الرقمنة ساهمت كثيرًا في جذب الاستثمارات لمصر.