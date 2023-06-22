«القاهرة الإخبارية»: مصر ضمن الأكثر استحواذا على احتياطي الغاز الطبيعي في إفريقيا

قالت إيمان الحويزي موفدة «القاهرة الإخبارية» إلى جنوب إفريقيا، إن اجتماع «غاز بروم» هدفه الأساسي تحديد الأدوار الرئيسية المتعلقة بالغاز الطبيعي في خدمة المواطنين والدول والاقتصاد مشيرة إلى أن رئيس غرفة الطاقة الإفريقية أكد أن مصر بين الدول الأكثر استحواذًا على احتياطي الغاز الطبيعي.

وصول الوفود المشاركة

وأكدت خلال إفادة مع برنامج «منتصف النهار» تقديم الإعلامية دانيا الحسيني، أنه بدأ من الصباح وصول الوفود المشاركة في هذه المائدة، ممثلين عن دول إفريقية عديدة متميزة بإنتاج الغاز الطبيعي في القارة السمراء، وهي أيضًا الأكثر تصديرًا، ومن بين تلك الدول الجزائر، المغرب، مصر، أنجولا، غانا، جنوب إفريقيا، تنزانيا، وموزمبيق.

الموارد الطبيعية

وأضافت أن شركة غاز بروم تهتم بتفعيل الشراكات الدولية الخاصة بهذا الأمر كثيرًا، وبدأ المؤتمر بكلمة مطولة لرئيس غرفة الطاقة الإفريقية القائم على تنظيم هذا الاجتماع، وأكد أن القارة الإفريقية بها الكثير من الموارد الطبيعية وبخاصة الغاز الطبيعي، كما أن بالقارة أسواقًا طموحة ووافدة جديدة.

ولفتت إلى أن رئيس غرفة الطاقة أن الدول المنتجة للغاز الطبيعي بحاجة مُلِحّة إلى استثمارات خارجية في هذا الأمر، ومصر على رأس الدول الإفريقية المستحوذة على الغاز الطبيعي.