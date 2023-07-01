عالم بالأزهر لـ«قناة الناس»: اتباع إمام المسجد أمر يحبه الله ورسوله

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّه على المسلم طاعة ولي الأمر حتى لو في أبسط الأمور الحياتية مثل أن تكون مجموعة على سفر، وكذلك مثل طاعة الإمام في صلاة الجماعة، مشيراً إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إذا سافرتم وكنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم» وهي بذلك سنة عن نبينا حتى لا يتفرق ويتشتت بنا الأمر.

جبر: الإمام مسؤول عن اتخاذ القرارات وعلى من يتبعه الطاعة

وأضاف «جبر» خلال تقديمه برنامج «اعرف نبيك» المذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الإمام أو من ولاه الناس أمورهم عليه أن يكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات، فمثلاً من تولى قيادة مجموعة خلال السفر والرحلة عليه التنظيم لتجنب الاختلاف بين أفراد المجموعة وتعدد الآراء، ودون ذلك «يكون السفر كله عذاب».

الإمام في الصلاة علينا ألا نخالفه

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا، أي أن يتقدم المسافرين رجل عليهم وتُسمى «بيعة خاصة»، موضحا: «نعملها في الصلاة عندما يؤمنا أحدنا ومن نختاره يتقدم الكل ويجب ألا يسبقه أو يساويه أحد وعلى جميع من خلفه في الصلاة اتباعه».

وأكد «جبر»، أنَّه مثل بيعة الإمام في الصلاة مثل بيعة الإمام أو قائد الجيش، وأن طاعة الأوامر الصادرة عن القائد بلا مناقشة هي نوع من المبايعة: «فمثلاً أثناء المعركة لا وقت للمناقشات حتى لا يباغتنا العدو، وهي بيعة الأمر والنهي وطاعة الأمير، ومثلها رئيس المصلحة أو الوزير أو مدير المستشفى أو المدرسة أو المصنع فعلى العاملين طاعة المدير في طريقته للإدارة أو بأي جهة خاصة أو هيئة عامة عليك طاعة الإدارة لتجنب فشل المصلحة».