معلومات عن مسجد البيعة في مشعر منى.. «اتجدد بعد 13 قرنا من بنائه»

على مدار 1300 عام، بقي مسجد البيعة في مشعر منى بمكة المكرمة رغم مرور الزمن، شامخا وصامدا، ودخل المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، أبز المعلومات عن مسجد البيعة في مشعر منى، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها موقع «الوطن» للجمهور في الشرق الأوسط على مدار الساعة:

مسجد البيعة في مشعر منى

بيد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور شيد مسجد البيعة عام 144 هجريًا بالقرب من منطقة جمرة العقبة بمشعر منى، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه بني في المكان الذي شهد أول بيعة في الإسلام إذ بايع 12 شخصا من قبيلتي الأوس والخزرج من المدينة سيدنا النبي، ثم كانت البيعة الثانية في نفي البقعة وحضر فيها 73 رجلا وامرأتان من أهل المدينة المنورة.

وبني على بعد 500 متر تقريبًا من جمرة العقبة الكبرى، وفق ما ذكر بوكالة الأنباء السعودية «واس»، وهو عبارة عن مصلى بلا سقف، وله فناء واسع أكبر من مساحة المسجد نفسه، يحتوى على محراب، ويطل على منى من الناحية الشمالية، وبه رواقان من الجهتين الشامية واليمانية بطول 23 ذراعا وعرض 14.5 ذراع، وبكل رواق 3 قبب على أربعة عقود وبابين وطول المسجد من محرابه إلى آخر الرحبة 38 ذراعا تقريبا.

ويوجد بالمسجد شاهد «حجرين» كتب عليهما، أمر عبدالله ـ أمير المؤمنين أكرمه الله ـ ببنيان هذا المسجد.

أين كان مسجد البيعة؟

وعلى الرغم من تاريخ بناء المسجد الذي يعود إلى 13 قرنا، إلا أنه كان متواريا عن الأنظار لأنه بني خلف الجبل، وظهر بشكل واضح بعد التوسعة التي قامت بها المملكة السعودية لتوسيع طرق المشاة والحافلات ضمن مشروع منشأة الجمرات.

ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على ترميم مسجد البيعة على الطراز المعماري للمنطقة الغربية، وذلك على مساحته الأساسية التي تقدر بنحو 457.56 م2، وبطاقته استيعابية لـ 68 مصلِياً في وقت واحد.