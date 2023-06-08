خطوات تسجيل ولي أمر طالب جديد على نظام نور في السعودية

حدثت المملكة العربية السعودية، مؤخرًا طريقة تسجيل ولي أمر طالب جديد على نظام نور، الذي أطلقته الحكومة، بهدف الاستعلام عن نتائج الطلبة والطالبات، سواء برقم الهوية أو برقم السجل المدني، على مستوى جميع المراحل التعليمية المختلفة، بجميع المراحل.

تسجيل ولي أمر طالب جديد على نظام نور

وبحسب وزارة التعليم السعودية، فإن المستخدم عليه زيارة موقع نظام نور من أجل تسجيل ولي أمر طالب جديد، ثم الضغط على أيقونة رابط التسجيل لولي الأمر، وبعدها يحدد مدرسة طفله، وإذا كان لا يعرف المدرسة التي يدرس بها، يمكنه البحث عن المدرسة باستخدام الرَّقَم التسلسلي الوطني للطفل.

طرق تسجيل ولي أمر طالب جديد على نظام نور

ومن أجل تسجيل بيانات ولي الأمر يجب على الشخص بعد تحديد المدرسة، التوجه إلى صفحة تحتوي على العديد من الخيارات، حيث يسجل بيانات ولي أمر جديد، وبعدها عليه ملء استمارة التسجيل، وبعد النقر على خِيار تسجيل ولي الأمر الجديد، قم بملء استمارة التسجيل، ستحتوي الاستمارة على عدة حقول يتطلب ملؤها، بما في ذلك بيانات الاتصال، واسم ولي الأمر.

انتهاء تسجيل ولي الأمر في نظام نور

وفي نهاية تسجيل ولي الأمر في نظام نور، على الشخص الانتظار للموافقة على الطلب بعد تقديم الطلب، يتعين عليك الانتظار لموافقة المسؤولين على الطلب وتأكيده، وبعد ذلك، سيكون ولي الأمر مسجلًا في نظام نور ويمكنه الوصول إلى جميع معلومات طفله، ويمكن له استخدام حسابه الشخصي للوصول إلى معلومات طفله، والتفاعل مع مدرسة طفله، والاطلاع على الجدول الدراسي والدرجات.