عالم أزهر لـ«قناة الناس»: بيعة المرأة لزوجها تبدأ بمجرد قبولها الزواج

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّه على من يتولى أحد المناصب أو مهام عمل معين، أن يتقنه ويؤديه على أكمل وجه، مؤكدا أنَّ غاية الإتقان «ألا تغش أو تكذب أو تعتدي على أموالهم وهي البيعة العامة ولا تقترن بشروط بل شرطها دخولك في الإسلام، والآية في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».

جبر: البيعة العامة تشمل العلاقات الأسرية

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «اعرف نبيك» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ البيعة العامة ليست بين عموم المسلمين فقط بل تحكم أيضا العلاقة بين الأبناء والآباء والزوج وزوجته، قائلاً: «العلاقة بينك وبين أولادك أو زوجتك تقوم على أن تراعي الزوجة والأولاد في المعاملة والنفقات والتربية».

المرأة مسؤولة عن بيتها وزوجها

وتابع عالم الأزهر الشريف، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع، فالمرأة راعية ومسؤولة عن بيتها وزوجها «وكذلك بيعة المرأة لزوجها بمجرد أن قبلت أن تتزوجه وعليها أن تحفظه في عرضه وفي ماله وتعينه على تربية الأولاد وتنصحه وتتحمل مصاعب الحياة معه ولا تتخلى عنه وهي أمور تبنى عليها المجتمعات القويمة».