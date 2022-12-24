محمد الباز يشيد بإنشاء صندوق رعاية الأسرة: الدولة تقوم بمسؤوليتها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، من أهم اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن اللقاء حضره عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ولفت خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن الرئيس السيسي، اطلع إلى آخر ما توصلوا إليه في مشروع الأحوال الشخصية، منوهًا بأن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، اجتمعت 20 اجتماعًا، وصاغت 188 مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية.

وأشاد الباز، بتوجيه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بالأحوال الشخصية، وتوفير مصادر لتمويل هذا الصندوق وبدعم من الدولة المصرية، معقبًا: «الدولة تقوم بمسؤوليتها الواضحة تجاه الأسرة، لأن الدولة مينفعش تبقى عميا».

وأردف: «أحيانا الأب بيختفي يتبخر، أو حتى في الطلاق الست بتلاقي نفسها ظهرها للحيط، وصندوق رعاية الأسرة يمثل حالة من الاهتمام والرعاية الحقيقية على الأرض».