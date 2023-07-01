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«إكسترا نيوز»: استثمارات حكومية بـ1.8 تريليون جنيه لمشروعات حياة كريمة في الصعيد

كتب:

محمد أيمن سالم
06:19 م | السبت 01 يوليو 2023
مشروعات حياة كريمة في الصعيد

مشروعات حياة كريمة في الصعيد

استعرضت فضائية «اكسترا نيوز» تقريرًا عن تنمية وتطوير صعيد مصر خلال الـ10 أعوام الماضية، وأوضح التقرير أنه تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد لوضع خطة الإسراع بالتنمية الشاملة.

 

وأوضح التقرير أن محافظات الصعيد حظيت باستثمارات حكومية بـ 1.8 تريليون جنيه، وتم إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة  الأولى من حياة كريمة، كما أنه تم إنشاء  وتطوير 6600 كم من الطرق وإقامة 365 كوبري ونفق بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه.

8 محاور على النيل

ولفت التقرير إلى الانتهاء من 8 محاور على النيل وجار تنفيذ 14 محورا، وتطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه .

تطوير 46 محطة للسكك الحديد

وأكمل التقرير أنه تم  تطوير 46 محطة للسكك الحديد في محافظات الصعيد، إضافة إلى تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه.

 

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