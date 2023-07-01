حقوقي: 30 يونيو كفلت حرية عمل منظمات المجتمع المدني

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ثورة 30 يونيو واحدة من أهم الثورات التي مرت على تاريخ مصر الحديث، لما جلبته لمصر من مكتسبات عدة، وعلى المستوى الحقوقي، شهدنا طفرة حقيقية، حيث كانت الحقوق مسلوبة في عصر الإخوان.

حريات منظمات المجتمع المدني

وأوضح «عبد النعيم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو الحريات التي حصلت عليها منظمات المجتمع المدني، والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن المادة رقم 75 من الدستور أقرت للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها شخصيتها الاعتبارية بمجرد أن يتم الإخطار وتبدأ في ممارسة نشاطها بحرية كاملة دون أي تدخل من الجهات الإدارية في شئونها فضلا عن منع حل تلك المنظمات أو مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.

قانون تنظيم العمل الأهلي

وأوضح رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 عبرت بشكل عادل عن الامتيازات التي منحها القانون للجمعيات الأهلية، مضيفًا: «هذا القانون يمثل نقلة نوعية للجمعيات الأهلية في مصر فضلا عن مواده تحاكي قوانين العمل الأهلي في العالم، بالإضافة إلى وجود مواد به تدعم كافة أشكال الحق الإنساني»،

وأشار إلى أنه منذ 30 يونيو 2013 شهدت الدولة المصرية طفرة في ملف حقوق الإنسان، وتمضي قدما في هذا الملف، بما يتوافق مع المعايير الدولية، متابعًا: «تمكنا من تحقيق نجاح ملموس في مسيرة التنمية ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم فضلا عن التصدي للإرهاب بكل صوره والنجاح في القضاء على أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق الإنسان المصري أو التمتع بها أو ممارساتها».