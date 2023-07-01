من هو وزير الأسرى الفلسطيني؟.. لقى مصرعه مع آخرين في حادث بالضفة (صور)

توفى وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية، قدري أبوبكر، وعدد من مرافقيه، اليوم السبت، إثر حادث سير مروع قرب بلدة «جماعين»، جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وفاة الوزير قدري أبوبكر

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية وفاة الوزير قدري أبوبكر، وعدد من مرافقيه، جراء حادث السير الذي وقع على الطريق بين «زعترة» و«كسارات جماعين» قضاء نابلس.

كما أفادت تقارير إعلامية بوفاة مرافق الوزير الأسير المحرر، باسم صوان، وزوجته، متأثرين بجروح أصيبا بها في حادث السير قضاء نابلس، وفقا لما نقلت قناة «روسيا اليوم» قبل قليل.

من هو قدري أبوبكر وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني؟

وُلد قدري أبوبكر في بلدة «بديا»، غرب محافظة سلفيت، في 10 يناير 1953، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في بديا، وأنهى الثانوية العامة من سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 1974، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بيروت العربية عام 1991.

في عام 2009، عُين عضوًا في اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، وتسلم مسؤولية الملف الإسرائيلي والأرشيف بعد مشاركته في المؤتمر العام السادس لحركة فتح واستمر حتى المؤتمر السابع عام 2016، ليتم اختياره عضوًا بالمجلس الثوري لحركة فتح.

في عام 2018 عُيِّن رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، وفي 2019 تم منحه رتبة وزير، ومنح عضوية المجلس الوطني الفلسطيني.