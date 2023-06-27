السيسي يتلقى اتصالا من رئيس فلسطين للتهنئة بعيد الأضحى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته للشعب المصري بالخير والرخاء.

من جهته، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً أنَّ يعيد الله هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.