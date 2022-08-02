ندوة عن «الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري» بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ندوه دينية عن «الهجرة النبوية»

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان «الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري»، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على «فيسبوك»، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

الهجرة النبوية المباركة ومكانتها بين الأحداث الإسلامية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ كيلاني عبدالرحمن الكناني من علماء وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بتقديم الندوة، والتي سوف يتحدث فيها عن الهجرة النبوية المباركة ومكانتها بين الأحداث الإسلامية ويوضح كيف كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة انطلاقة جديدة لبناء دولة الإسلام، وإعزازاً لدين الله تعالى، وفاتحة خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين، وآثارها على انتصار الدعوة الإسلامية وظهورها ويبين الدروس المستفادة منها وهي التدبر والتوكل علي الله والصبر والأخذ بالأسباب.