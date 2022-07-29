بريد الوطن .. معانى الهجرة النبوية المباركة

الهجرة النبوية من مكة للمدينة تمثل هجرة من أرض السوء إلى أرض الإصلاح، لأن الهجرة ارتبطت بحياة الإنسان ارتباطاً مصيرياً، حيث كانت الوسيلة التى يلجأ إليها بحثاً عن حياة تضمن له الاستمرارية، والتخلص من مخاوف تسببها ظروف المكان الذى يعيش فيه، ومن خلالها يحاول تحقيق آماله وطموحاته فى الأرض الجديدة، وهو ما واجه السلف الصالح مع سنوات الدعوة فى مجتمع مكة، ومن معانى الهجرة النبوية هجر المكان الذى يكفر فيه بالله، إلى مكان تتهيأ فيه العبادة والخطاب القرآنى والسنة المطهرة رغباً فى الهجرة فى سبيل الله، وبعد فتح مكة لا هجرة حسية، ولكن هجرة معنوية، ولما اشتد البلاء على المسلمين بعد بيعة العقبة الثانية، أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة خفية، وكان أول من هاجر الصحابى أبوسلمة بن عبدالأسد (رضى الله عنه).

ومن معانى الهجرة قصة غار ثور، والتخفى عن أعين قريش وبها كثير من الدروس والعبر، بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والصحبة الصالحة مع الصديق (رضى الله عنه) والتعب والمشقة وهما من سنن الحياة، والرسول عليه الصلاة والسلام خير قدوة للمسلمين فى هذه الهجرة، وبعد الهجرة إلى المدينة تحقق تنظيم العلاقات بين المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة، وبناء المسجد، وحفظ الحقوق داخل المجتمع المسلم الوليد، وانتشار الإسلام، وفضل العلم والخير، وتوضيح أن الباطل مهما طال وعلا زائل لا محالة.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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