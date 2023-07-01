مستشار بالبرلمان الأوروبي للقاهرة الإخبارية: الفرنسيون سئموا الوعود الكاذبة

قال عبدالغني العيادي، مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعلم أن أحداث الشغب في فرنسا هذه المرة ليست كغيرها، وذلك لأن الشعب الفرنسي قد سئم الوعود الكاذبة، وتصاعد العنجهية على مستوى مؤسسات الدولة.

تراجع الحقوق والحريات في فرنسا

وأضاف «العيادي»، خلال تصريحاته لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مقتل الشاب «نائل» ليس الأول، فقد تم التنكيل بممثل الشعب الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن فرنسا الآن تختلف عن الاحتجاجات التي شهدتها وقت حكم الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، حيث تشهد فرنسا تراجعاً في الحقوق والحريات، كما يوجد تراجع اقتصادي واجتماعي، وفشل واضح المعالم.

المظاهرات تطالب باستقالة وزير الداخلية

وأكد أن الحالة الآن في فرنسا هي حالة غضب شديد، والمظاهرات تطالب باستقالة وزير الداخلية، وانسحاب وزير العدل الفرنسي، والاستجابة لمطالب الشارع، وهم يطالبون بالاحترام، ويجب على الرئيس ماكرون، أن يعتذر عما حدث، وأن يفي بوعوده، وأن يقوم بعمل إصلاحات استجابة لمطالب الشعب الفرنسي.