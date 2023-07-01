توفير أماكن انتظار السيارات مجانية بمواصفات عالمية لتقديم أفضل الخدمات

جهزت وزارة النقل مساحات شاسعة بجانب محطات القطار الكهربائى الخفيف، كأماكن انتظار للسيارات الخاصة، لأن الهدف الأساسى من هذه الوسيلة هو جذب أصحاب السيارات الخاصة لاستقلال وسائل النقل الجماعى الأخضر الصديقة للبيئة، بما يحقق عوائد اقتصادية من ناحية وعوائد إيجابية على البيئة من ناحية أخرى.

بمجرد أن تطأ قدماك أماكن الانتظار ستكتشف تجهيزات على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، بداية من علامات للدخول والخروج بالسيارات، وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، ودرجة أمان عالية، وكل هذه الخدمات تُقدم مجاناً دون أى رسوم، وفق تقرير لوزارة النقل.

وأكد التقرير أن أماكن انتظار السيارات تم إنشاؤها فى كل محطات القطار الكهربائى مثل بدر والشروق والعبور والمستقبل، وهى أماكن مكتظة بالعربات الخاصة التى فضّل مُلاكها تركها فى تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائى الخفيف لتحقيق هدف الدولة فى تعظيم النقل الجماعى.

وأضاف التقرير أن أماكن الانتظار توجد على جانبى المحطة من الناحية الجنوبية والشمالية، سواء الطريق الإقليمى أو طريق الإسماعيلية الصحراوى وناحية المدن الجديدة كالشروق والمستقبل، وتسع هذه الأماكن أكبر عدد من السيارات، وهى مخططة على أعلى مستوى ووفق المواصفات والمعايير العالمية، وزودت الدولة أماكن انتظار السيارات بأماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وتم توفير أوتوبيسات عليها شعار القطار الكهربائى الخفيف لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائى الخفيف والعكس وخاصة أن عدداً كبيراً من مواطنى هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور التبادلية ومنه إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثانى للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة فى القاهرة الكبرى.

مساراً لربط الأماكن الحيوية وزوار وقاطنى العاصمة بخطوط القطار الكهربائى الخفيف و«المونوريل»