بعد واقعة جزار المونوريل.. ما عقوبة إتلاف المباني والممتلكات العامة؟

هناك بعض التصرفات العشوائية غير المدروسة التي يقوم بها بعض المواطنين تشوه المشروعات القومية الضخمة التي توفرها الدولة من أجل خدمة المواطن، وآخرها ما فعله الجزار الذي استغل أعمدة المونوريل في الذبح وتعليق لحوم الأضاحي، وهو ما أثار حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صوره.

واقعة جزار المونوريل

وتعود واقعة جزار المونوريل إلى قيام أحد الجزارين في أول أيام عيد الأضحى المبارك بتثبيت أحد القواطع الحديدية في عمود المونوريل بحي مدينة نصر بالقاهرة، مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في ذات المكان؛ الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن عقوبة إتلاف المباني والممتلكات العامة.

العقوبة القانونية للتعدي على الممتلكات العامة

في هذا الشأن، قال الدكتور هاني سامح، أستاذ القانون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن واقعة جزار المونوريل العقوبة فيها السجن المشدد 3 سنوات إذا تم توصيف الفعل بالجناية الواردة في النص بأن كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن، أما إذا تم توصيفها بجنحة إتلاف المباني والمنشآت العامة فالعقوبة هي الحبس الذي يبدأ من يوم ويصل لـ3 سنوات.

وتابع سامح، أن جميع العقوبات تشمل غرامات تغطي قيمة التلفيات مع الغلق، وإلغاء ترخيص محل الجزارة، مضيفا أن الجزار ارتكب مع جريمة الإتلاف جريمة الذبح خارج السلخانة.

وأكدت محافظة القاهرة، أنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم الدفع بفرق النظافة للموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.