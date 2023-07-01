رئيس جمعية العلوم السياسية للقاهرة الإخبارية: روسيا تقدم حوافز للعالم العربي

قال الدكتور خالد شنيكات، رئيس جمعية العلوم السياسية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر على العلاقات مع الدول العربية، بل بالعكس ساعدت في تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، وكذلك الأمر في علاقة الإمارات والجزائر مع روسيا الاتحادية.

مجال العلاقات مع العالم العربي

وأضاف «شنيكات»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، لبرنامج «الشرق الأوسط»، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن السياسة العامة للدول العربية تجاه الأزمة تتبلور كما شهدنا في قمة جدة من فتح المجال أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحدث، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلاهما تحدث عن فتح مجال العلاقات مع العالم العربي.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابع أن السياسة العربية هي سياسة الحياد الإيجابي، وتدخلت السعودية في الإفراج عن سجناء في روسيا عبر الوسطاء، مشيرًا إلى أن الدول النفطية استفادت من الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأشار إلى أن روسيا تقدم حوافز للعالم العربي لتعميق علاقتها به، خاصة أنها تعاني من العزلة، ولذا اتجهت للعالم العربي وأفريقيا.