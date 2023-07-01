تعرف على دعاء الرجوع من السفر.. «أستودعك الله الّذي لا تضيع ودائعه»

مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يرجع المواطنون إلى أعمالهم، والمسافرون إلى أشغالهم، إذ يستغل البعض هذه الإجازة للسفر؛ لقضاء وقت ممتع في هذه الأيام المباركة، وكذلك الحجاج العائدين إلى بلادهم بعد أداء مناسك الفريضة، وخلال العودة يحرص البعض على ترديد دعاء الرجوع من السفر، ولكن صيغة الدعاء قد لا يعملها البعض.

دعاء الرجوع من السفر

وتعد صيغة دعاء الرجوع من السفر التي يرددها عدد كبير من المسلمين، هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبحَان الذِي سَخر لَنا هَذا وما كنا له مقرِنِين وإنِا إلى رَبنا لمنقِلِبون.. اللهم إنَا نَسألك فِي سَفرِنا هَذا البِرَ والتقَوى، ومِن العَملِ مَا ترضى».

تعرف على دعاء الرجوع من السفر

واستكمالا للحديث عن دعاء الرجوع من السفر، كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قَفَل مِنَ الحجِّ أَو العُمْرَةِ كَبَّر ثَلاثاً، ثُمَّ قال: «لا إله إلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك ولَهُ الحمْدُ، وَهُو على كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.. آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.. صدقَ اللَّه وَعْدهُ، وَنَصر عبْده، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وحْدَه» متفقٌ عليه.

ما صيغة دعاء الرجوع من السفر

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في دعاء الرجوع من السفر، عن أبو هريرة رضي الله عنه: «ودّعني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم»، وهذا عند مفارقته بسفر أو نحوه، فقال له النّبيّ: «أستودعك الله الّذي لا تضيع ودائعه»، أي: أجعلك وديعة محفوظة عند الله، وهو سبحانه خير الحافظين للودائع والأمانات، وهذا من دعاء المقيم للمسافر.

ومن جانبه، قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية، في حالة سفر المسلم لمحل عمله قبل آذان الفجر ودخل عليه وقت الفريضة، إنه إذا كان على علم بأنه يصل لمكان يمكنه الصلاة فيه آتيا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس، سواء في محل العمل أو قبل ذلك، فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين.