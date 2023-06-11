دعاء ركوب الطائرة للحج.. اللهم أنت الصاحب في السفر

تفصلنا أيام قليلة عن حلول موسم الحج 2023 والذي يحرص الكثير من المسلمون على أدائه كونه أحد أركان الإسلام الخمس التي فرضها الله على عباده المقتدرين واعتباره فرصة للتقرب إلى الله والدعاء بتحقيق ما تحمله النفس الباطنة وطلب تحقيق الأماني، إذ يبدأ الحجيج رحلتهم إلى الأراضي المقدسة بدعاء ركوب الطائرة للحج.

دعاء ركوب الطائرة للحج

وعن دعاء ركوب الطائرة للحج، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف إنَّه لا يوجد دعاء محدد أثناء ركوب الطائرة لأداء مناسك الحج لكن يمكن ترديد دعاء السفر «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الّذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل».

موسم الحج 2023

وتطرق رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف للحديث إلى أدعية الحج، وقال إن المسلم يدعو خلال رحلة الحج بما تحمله نفسه وما يتمناه من الله سبحانه وتعالى دون التقيد بأي أدعية من صنع البشر.