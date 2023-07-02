«الداخلية» تكشف ملابسات منشور «جزار المونوريل».. وتضبط المتهمين

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل.

وبالفحص أمكن تحديد محل الواقعة، وتبيّن حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، وأنّ وراء ارتكابها «مالك محل جزارة، وسيدة تعمل بذات المحل، و2 جزارين متجولين»، وجميعهم مقيمون في القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين، واتخاذهم من محل الواقعة مكانا لممارسة عملهم، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الجزارة، واتخذت الإجراءات القانونية.