جزار المونوريل أمام المحاكمة الجنائية بتهمة إتلاف المال العام خلال ساعات

تباشر النيابة العامة التحقيق مع جزار المونوريل و3 أشخاص من مساعديه بينهم سيدة، لاتهامهم بالتعمد في إتلاف المال العام وجزء من عمود المونوريل، إشغال الطريق، والذبح خارج المجاز العامة، وخلال ساعات سينتهي التحقيق مع المتهمين وسيتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورًا عبر صفحاتهم الشخصية ساخرين من أحد الأشخاص جزار المونوريل في أثناء تعليق لحومًا على أحد الأعمدة الخاصة بالمونوريل في مدينة نصر.

التحريات حول الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم جزار المونوريل و3 أشخاص من مساعديه بينهم سيدة، وبينت التحقيقات الأولية التي أُجريت معه أنَّه استغل امتلاكه محل جزارة في الجهة المقابلة لعمود المونوريل وعلق لحوم الأضاحي عليه.

جزار المونوريل استعان بـ3 آخرين

كما أفادت التحريات بأن جزار المونوريل بمدينة نصر استعان باثنين آخرين متجولين ومعهم سيدة خلال موسم عيد الأضحى المبارك لمساعدته في ذبح الأضاحي مقابل مبالغ مالية من أصحاب الأضاحي وذلك بصفته موسم الذبح والربح.

وبتقنين الإجراءات تمّ استهداف جزار المونوريل و3 أشخاص آخرين وتمّ القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم باستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين واتخاذهم من محل الواقعة مكان لممارسة عملهم.

كما تمّ ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الجزارة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.