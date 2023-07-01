النيابة تواجه جزار المونوريل بـ3 جرائم.. منها الذبح خارج المجاز العامة

واجهت النيابة العامة جزار المونوريل و3 من مساعديه بينهم سيدة بـ 3 تهم وهي الإتلاف العمدي للمال العام الخاص بإتلاف جزء من عمود المونوريل والذبح خارج المجاز العامة وإشغال الطريق، وبينت التحقيقات أن جزار المونوريل اعترف بتفاصيل جرائمه مدعيًا أن نية التعمد في إتلاف جزء من عمود المونوريل (القطار الطائر) لم تكن مبيته لديه وأن همه الأول والأخير كان استغلال موسم عيد الأضحى وذبح أكبر عدد من الأضاحي.

جزار المونوريل يشرح تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحقيقات أن جزار المونوريل قال إن موسم عيد الأضحى أغلب المواطنين يذبح خارج المجازر العامة لأنه يكون تابعًا لقرار الأشخاص الذين يمتلكون الأضاحي فكل مالك أضحية يطلب منه ذبحها وسلخها في الحال بعيدًا عن المجاز العامة وبالتالي فإنه ينفذه كل ما يطلب منه من أجل مصلحته في الحصول على الأجرة.

جزار المونوريل يكشف سبب حفرة بعمود القطار

وتابعت التحقيقات أن جزار المونوريل شرح تفاصيل الواقعة الخاصة بإتلاف جزء من عمود المونوريل مدعيًا أن الحفرة التي كانت في العمود هي عبارة عن جزء بسيط كان يعلق فيه الأضاحي بعد ذبحها حتى يتمكن من سلخها وتقطيع لحومها لمن يطلب من ذبح الأضاحي وأنه إذا امتنع عن الذبح فإن غيره من الجزارين سيذبح الأضاحي لأنه موسم كبير وينتظره الجميع.

تفاصيل القبض على جزار المونوريل

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على جزار المونوريل و3 من مساعديه بينهم سيدة بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وقررت محافظة القاهرة تشميع المحل الخاص بالمتهم وهو في الجهة المقابلة للمكان الخاص بتعليق الأضاحي في المونوريل بمدينة نصر وتم التحفظ على اللحوم وتشكيل لجنة من الطب البيطري بفحصها.