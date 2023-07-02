الكنيسة القبطية تستعد لصنع زيت الميرون المقدس في فبراير المقبل

ذكرت مصادر أنَّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فبراير المقبل لعمل «الميرون المقدس أحد الأسرار السبعة بالكنيسة، وتعد تلك المرة الـ41 في تاريخها، ومن المقرر أن يترأس البابا عمل الزيت المقدس بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون بحضور أعضاء المجمع المقدس في الداخل والخارج.

الميرون الرابع في عهد البابا تواضروس

وبحسب ما ذكرت المصادر الكنسية، لـ«الوطن» تعد تلك المرة الرابعة التي يصنع فيها الميرون في عهد البابا تواضروس الثاني، إذ كانت المرة الأولى في العام الثاني من تجليسه عام 2014، والمرة الثانية عام 2017 والمرة الثالثة عام 2021، حيث يتم طقس عمل الزيت المقدس مرة كل 3 سنوات.

وأوضحت المصادر الكنسية عن إلغاء سيمنار المجمع هذا العام المقرر عقده في نوفمبر المقبل، وتقديم عقد جلسات المجمع المقدس لتعقد في فبراير بدلًا من يونيو 2024 للتزامن مع عمل الميرون، إذ يحضر جميع أعضاء المجمع من الخارج ومن الداخل.

معنى كلمة ميرون

والميرون هي كلمة يونانية تعني الدهن أو الطيب أو رائحة عطرة، ويعتبر الأقباط الأرثوذكس زيت الميرون هو أحد الأسرار السابعة بالكنيسة وسر ينال به الأقباط في المعمودية النعمة الروح القدس ويرشم به أعضاء الجسم 36 رشمة خلال التعميد، كما يستخدم في تدشين الكنائس والمذبح وأواني المذبح، ولا يرشم به المسيحي سوا مرة واحدة في حياته.

ويصنع زيت الميرون من 27 مادة على ثلاثة مراحل الأولى تقديس الميرون ثم طبخه وبحسب الطقس الكنسي، يتم إضافة الخميرة - وهي جزء من الميرون السابق عمله - للزيت قبل توزيعه على الكنائس والإيبارشيات.