«الأوقاف» تكشف تفاصيل خطب شهر يوليو 2023

كشفت وزارة الأوقاف، تفاصيل خطب شهر يوليو 2023، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث يحرص العديد من المسلمين على حضور صلاة الجمعة والإنصات إلى الخطبة، لينال منها الحكمة والموعظة.

خطب شهر يوليو 2023

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الرسمي، خطب شهر يوليو 2023 والموضوعات المقرر مناقشتها في خطبة كل جمعة، حيث توافق الجمعة الأولى 7 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تتناول خطبة هذا اليوم تربية الأطفال بالشكل السليم وحسب قواعد الإسلام، ووفقا للوزارة ستكون الخطبة تحت عنوان «عناية الإسلام بالنشء».

أما الجمعة الثانية من شهر يوليو، والتي توافق يوم 16 من الشهر، تحمل عنوان «فضائل الاستغفار»، وتوضح للسامعين أهمية الاستغفار وفضله وأثره على حياة الإنسان، وخطبة الجمعة الثالثة من شهر يوليو توافق 21 يوليو، وتأتي بعنوان «الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة»، ويتم خلالها مناقشة الدروس المستفادة من الهجرة، وفق ما ورد من الوزارة عن خطب شهر يوليو 2023.

خطبة الجمعة الأخيرة من شهر يوليو 2023

أما عن الجمعة الأخيرة من شهر يوليو، فأوضحت وزارة الأوقاف في خطة خطب شهر يوليو 2023، أنّهاتوافق يوم 28 من هذا الشهر، ومن المقرر أن تتناول مسألة بناء الدولة الإسلامية، وكيف قامت في العهد النبوي، والتطورات التي طرأت على الدولة الإسلامية بعد الهجرة، وغيره، وتأتي بعنوان «أسس بناء الدولة بين العهد النبوي والتطورات العصرية».