«الخارجية» تعزي كينيا في ضحايا حادث طريق «ناكورو - كيريشو»

أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، عن خالص التعازي إلى حكومة وشعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث سير طريق ناكورو-كيريشو المأساوي بغربي البلاد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

حادث مروري غرب كينيا

ولقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادث مروري وقع في غرب كينيا، مساء أمس الأول الجمعة، وكان 51 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون، في حادث مروري وقع في غرب كينيا مساء الجمعة، عندما اصطدمت شاحنة بمركبات أخرى وبمارة في طريق يشهد حركة كبيرة، حسب ما أعلنت الشرطة الكينية.