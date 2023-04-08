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مصرع وإصابة 20 شخصًا إثر حادث تصادم في كينيا

كتب:

أ ش أ
05:34 م | السبت 08 أبريل 2023
حادث سابق في كينيا

حادث سابق في كينيا

أعلنت السلطات الكينية، اليوم السبت، مصرع 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالقرب من الحدود الغربية للبلاد مع تنزانيا.

وقال قائد بالشرطة المحلية مارك وانجالا، إن الحادث وقع في بلدة «ميجوري» على طول طريق سريع إثر اصطدام شاحنة بعدد من المارة ودراجات الأجرة النارية وذلك بعدما فقد سائق الشاحنة السيطرة على مكابحها، حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

عدد الضحايا مرشح للارتفاع

وأضاف «وانجالا» أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع حيث تجري حاليا عمليات إنقاذ لعدد من الأشخاص محاصرين أسفل الشاحنة، فيما لم تبدأ بعد جهود انقاذ شخصين سقطا من أعلى جسر في نهر.

من ناحيتهم، أفاد شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأن سائق الشاحنة كان يستخدم بوق التنبيه كثيرا قبل وقوع التصادم، مشيرين إلى أن الشاحنة كانت تحمل أكياسا من الأرز باتجاه بلدة «إيزيبانيا» الحدودية إلى تنزانيا المجاورة.

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بقلم أ ش أ