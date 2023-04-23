اكتشاف 21 جثة بسبب دعوة لواعظ ديني في كينيا.. ما الذي حدث؟

كشفت الصدفة عن مقبرة جماعية تضم 21 جثة، بينهم عدد من الأطفال، في مدينة ماليندي الساحلية في كينيا، ضمن تحقيقات موسعة مع واعظ من إحدى الطوائف المسيحية، استطاع إقناع أتباعه بالموت جوعاً، وسط توقعات بالعثور على مزيد من الجثث خلال الساعات المقبلة.

إنقاذ 15 شخصاً وتحقيقات موسعة

توجد هذه المقبرة، بحسب شبكة التلفزيون الوطنية الكينية «كي بي سي»، في غابة «شاكاهولا»، على تخوم مدينة ماليندي، وتم إنقاذ 15 شخصاً من أتباع كنيسة «جود نيوز إنترناشيونال تشريش» الأسبوع الماضي، بينما تم وضع الواعظ بول ماكينزي في السجن، وإجراء تحقيقات موسعة معه في انتظار وقوفه أمام المحكمة.

مقابر جماعية بالجملة

ويعد «بول» كبير طائفة وعظ، وتم العثور على 58 مقبرة جماعية حتى الآن، وسط إنكار من الواعظ بإقناع الأشخاص بالموت أحياء، مع إصراره على أنه أغلق الكنيسة منذ عام 2019 وسط رفض السلطات الإفراج عنه بكالفة.

لماذا أمر الواعظ أتباعه بتجويع أنفسهم؟

وكشفت التحقيقات عن لجوء الواعظ إلى مقولة أن الاشخاص عليهم تجويع أنفسهم ليتمكنوا من لقاء المسيح، بحسب صحيفة «ستاندراد» الكينية، مع اتجاه حكومة البلاد لإجراء تحليل الحمض النووي على عينات من جثث المتوفين لمعرفة سبب الوفاة، وتم إلقاء القبض على الواعظ منتصف الشهر الحالي، بعد اكتشاف جثث 4 أشخاص مشبته في موتهم بالتجويع.

صليب يكشف مقبرة جماعية

بدوره، قال فيكتور كودو، من دائرة العدالة الاجتماعية في ماليندي، لقناة «سيتزن» التلفزيونية: «كنا في الغابة، ووصلنا إلى منطقة رأينا فيها صليباً ضخماً ومرتفعاً، وعرفنا أن ذلك يعني وجود أكثر من خمس جثث مدفونة»، لافتاً إلى أن الواعظ أطلق أسماء دينية مسيحية على 3 قرى في البلاد، ليصبحوا «الناصرة، وبيت لحم، ويهودا»، ولجأ إلى تعميد بعض أتباعه في أنهار هناك، وأمرهم بالامتناع عن الطعام.