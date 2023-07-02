حصاد 4 أعوام من إنجازات «الرعاية الصحية».. 25 مليون خدمة بمحافظات التأمين الشامل

بعد مرور 4 سنوات من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي الشامل في مصر، منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة من محافظة بورسعيد في يوليو 2019، معلنًا تشغيل المنظومة رسميًا في نوفمبر من ذات العام، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أبرز إنجازات الهيئة، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال «إنفوجراف» يستعرض إنجاز 4 أعوام من تطبيق المنظومة.

انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ4 محافظات

وأشار الإنفوجراف، إلى انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ4 محافظات حتى الآن، بدأت في يوليو 2019 بانطلاق المنظومة تجريبيًا من محافظة بورسعيد كنواة المنظومة الجديدة، وفي نوفمبر من ذات العام أعلن رئيس الجمهورية تشغيل المنظومة رسميًا ببورسعيد.

وتابع «الإنفوجراف»، أنّه في فبراير 2021 أطلق الرئيس السيسي من داخل مجمع الإسماعيلية الطبي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء» عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، لتقدم المحافظات الأربع حتى الآن 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال منشآتها الصحية التي تغطي الأربع محافظات.

أكثر من 5 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

ولفت إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، مشيرًا إلى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي شملت 297 منشأة صحية.

وأوضح «الإنفوجراف» تقديم نحو 14 مليون خدمة طبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأربع محافظات، فضلًا عن تقديم أكثر من 10.5 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات سالِفة الذكر.

إجراء 375 ألف عملية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية

ووفقًا للإنفوجراف، تم إجراء 375 ألف عملية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأربع المحافظات، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى استحداث العديد من التقنيات الطبية وحزم الخدمات العلاجية وبأعلى المعايير العالمية كعمليات استبدال الصمام بالقسطرة TAVI، وعلاج تمدد الشريان الأورطي باستخدام الدعامة المغطاة بتقنية EVAR، وتقنيات تم استحداثها لإجراء الجراحات الميكرسكوبية و مناظير الجهاز الهضمي وجراحات القلب النابض، وغيرها.

وبيّن الإنفوجراف، إنشاء أكثر من 4.3 مليون ملف طبي موحد بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغ إجمالي المنشأت الطبية المعتمدة والمسجلة التابعة للهيئة طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR إلى 127 منشأة تابعة لهيئة الرعاية الصحية، فضلا عن تطوير وإنشاء أكثر من 52 مستشفى و320 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظات من خلال وزارة الصحة والسكان بتكلفة تتجاوز 53 مليار جنيه، وانخفاض معدلات الإنفاق الشخصي من الجيب من 62.3% لأقل من 47% في محافظة بورسعيد بعد عام واحد من التطبيق، وميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل و 85% من المستشفيات.

وجرى تكويد أكثر من 3.5 مليون دواء ومستلزم طبي طبقا للتكويد العالمي GS1، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وإصدار أكثر من 18 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية، فيما جرى مضاعفة أعداد الأطباء والتمريض بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة وتحسين جداول الأجور، وتقديم 5322 برنامج تدريبي للأطقم الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

واختتم «الإنفوجراف» بإطلاق هيئة الرعاية الصحية مشروعها للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، لاستقطاب الوافدين الأجانب وعلاجهم بمستشفيات الهيئة بالمحافظات، لتحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وبما يتسق مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة ورؤية مصر 2030.