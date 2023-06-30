«30 يونيو إرادة شعب».. الدولة تنجح في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

على مدار 10 سنوات، نجحت الدولة في إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، ووفقًا لأعلى معايير الجودة، والتي تهدف إلي توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.

ذكرى مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» فيلمًا تسجيليًا بعنوان «30 يونيو.. إرادة شعب»، بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيراً أن مصر نجحت في تنفيذ نهضة تنموية في بناء التنمية البشرية من خلال قطاع الرعاية الصحية، عن طريق رفع كفاءة العديد من مستشفيات الصحية بمختلف المحافظات.

هيئة الرقابة علي مقدمي الخدمة

وقال الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، أن التأميل الصحي الشامل الذي نفذته مصر ينقسم إلي 3 هيئات وهي: «هيئة مقدمي الخدمة وهيئة الرقابة علي مقدمي الخدمة وهيئة التمويل، والمسئول عنها الدولة».

وأضاف، هيئة الرقابة مسئولة عن تقييم جميع الأطباء، وفقاً للمعايير العالمية، لتسهي لعمل هيئة مقدمي الخدمة مسئولة عن تقديم الخدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

المجمع الطبي للأمصال واللقاحات

وعن الافتتاحات الكبرى التي قدمتها الدولة للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، قال استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الدولة نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في مجال الطب ومن بيها، إنشاء المجمع الطبي للأمصال واللقاحات ومدينة الدواء «جيبتو فارما».