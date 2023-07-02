بالقانون.. حالات يُسمح فيها لذوي الإعاقة بالجمع بين معاشين

يتصدّر الأشخاص ذوي الإعاقة قائمة أولويات القيادة السياسية، فتوليهم اهتمامًا كبيرًا من شتى الجوانب المختلفة، وتعمل على الحفاظ على حقوقهم بكل الطرق الممكنة، حتى اهتمت الدولة المصرية بالمعاشات لتلك الفئة، وقد نص القانون المصري على عدد من الشروط التي تسمح للمواطن من أصاحب العلل أن يجمع بين معاشيين في نفس التوقيت.

حالات الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

وقد أوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك بعض الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشيين، وذلك تحديدا في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً: «جاءت المادة رقم 25 من القانون توضح الضوابط المنظمة لمسألة الجمع بين معاشين للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات».

والحالة الأولى للجمع بين معاشيين هي أن يجمع المستحق بين المعاش المستحق عن نفسه، والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، أو أي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، وذلك في حالة أن يكون المستحق من فئة الأزواج، أما في حالة كان المستحق من فئة الأولاد فيمكنه الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.

الجمع بين المعاش والدخل

وأوضح الخبير القانوني أنَّه يمكنه أن يجمع بين المعاشات عن الوالدين وأي معاش آخر، فضلًا عن أن القانون جاء يراعي أن يجمع المستحق للمعاش من ذوي الإعاقة بين معاشه الشخصي ودخله من العمل، دون أي حدود أو شروط، وتكون الخزانة العامة هي المسؤولة عن الفروق المستحقة في المعاشات التي تنتج عن تطبيق أحكام تلك المادة.

أما عن أولوية الجمع بين معاشيين، فأوضح «لبيب» أنَّه تمّ ترتيب تلك الأولوية على النحو الآتي:

- المعاش المستحق عن نفسه.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الوالدين.

- المعاش المستحق عن الأولاد.

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.