وكيل «حقوق الانسان» بـ«النواب» يطالب بتطبيق كود ذوي الإعاقة في مشروعات الإسكان

طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بمراعاة كود الأشخاص ذوى الإعاقة فى تصميم المباني والمشروعات السكنية، قائلا، : للأسف ينقصنا مراعاة حقوق ذوى الإعاقة في مختلف المباني بمصر، وقال: «لا يجري مراعاة حقوقهم إلا في تخصيص الدور الأرضي لهم فقط، متابعا، ونريد مبانى متحضرة ومدارس تلتزم بالكود الخاص بهم والمنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وقانون ذوى الإعاقة، مثل الممرات والمصاعد وغيرها».

اجتماع لجنة حقوق الانسان

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لللجنة، بحضور اللواء خالد صديق رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية.

وأشاد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بطلب النائب أيمن أبو العلا، مشيرا الى أنه ضمن أولويات لجنة حقوق الانسان، لاسيما أن هناك اتفاقيات دولية ملتزمة بها مصر بهذا الشأن وكذلك قانون حقوق ذور الإعاقة، والالتزام بذلك الأمر يمنحنا تصنيف أفضل عالميا في الحفاظ على حقوق ذوى الاعاقة.

التنمية الحضارية: نخصص مصاعد في بعض العمارات لخدمة ذوي الإعاقة

وعقّب رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، قائلا، بالفعل راعينا ذلك الأمر في بعض المشروعات مثل المرأة المعيلة، حيث توجد مصاعد بالعمارات، وحال وجود مشروع بدون مصاعد في كل العمارات، يتم تزويد عمارتين فيه بالمصاعد، ليتم تخصيصهما لذوى الإعاقة.

وواصل أيمن أبو العلا، كلمته، مطالبا، الحكومة والجهاز التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، بالالتزام بالصيانة الدورية للمبانى، قائلا، مدينة 6 أكتوبر على سبيل المثال، تفتقد عنصر الصيانة، الأمر الذى أدى الى تهالك المبانى وتآكلها، ويجب وضع صيانة المباني في أولويات الجهاز.

وعقب رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، قائلا، «مفيش مشروع هنحافظ عليه بدون صيانة»، موضحا أن الجهاز في مختلف المشروعات الجديدة يخصص مبلغ كوديعة صيانة، أما المباني القديمة فهناك قيمة شهرية لبند الصيانة.

مطالب بتفادي أخطاء مشروع «ابني بيتك» في أكتوبر

واستكمل وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، كلمته، مطالبا بتفادى أخطاء مشروع ابنى بيتك في أكتوبر، الذى تحول الى أماكن عشوائية، بسبب الاستلامات الخاطئة، وذلك بمراعاة تلك الأخطاء في المشروعات الجديدة.

وتابع، قائلا إن مدينة الواحات البحرية، تتحول حاليا لعشوائيات، نظرا لصعوبة تسجيل الأرض، حيث يوجد بها نحو 250 ألف نسمة، مطالب بدراس أوضاعهم، و التدخل قبل تحول المنطقة لعشوائيات.

وأضاف «أبو العلا» أن هناك ظهيرا صحراويا كبيرا على طريق الواحات، ويعد مجالا كبيرا للاستثمار، بمحافظة الجيزة، كما أشار لضرورة النظر إلى القرية الكونية في 6 أكتوبر، التي انفق عليها مليارات لتتحول الى مزار سياحي لمصر.