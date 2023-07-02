محلل سياسي للقاهرة الإخبارية: المحتجون في باريس ليسوا من المهاجرين

قال عبدالغني العيادي، المحلل السياسي، إن المحتجين الذين شاركوا في المظاهرات الحاشدة، التي شهدتها فرنسا اليوم الأحد، هم من أبناء الدولة الأوروبية، وليسوا من المهاجرين.

محاولات لإلصاق الأزمة بملف الهجرة

وأضاف العيادي، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن فرنسا تعيش أزمة حقيقية وحالة من الفشل السياسي، مشيرًا إلى أن محاولة إلصاق هذا الفشل بملف الهجرة هو محاولة بائسة ويائسة.

كما أشار إلى أن تكرار مثل هذه الأحداث بشكل مستمر في فرنسا يعد مهزلة، مضيفًا: «في حالة فرنسا الوضع تجاوز المهزلة وكل الصفات الممكنة»، مؤكدًا أن النظام السياسي الفرنسي فشل في إخراج فرنسا من الأزمة التي تعيشها.

احتجاجات في عدة مدن فرنسية

وأوضح أن فرنسا تعاني العديد من الأزمات، اقتصادية، اجتماعية، وحقوقية، بالإضافة إلى أزمة الاحتباس الحراري، وكانت اندلعت احتجاجات عارمة في عدة مدن فرنسية، إثر مقتل شاب من أصول جزائرية، على يد أحد رجال الشرطة عند نقطة تفتيش مرورية غرب فرنسا.