محلل سياسي للقاهرة الإخبارية: البريكس تسحب البساط من تحت أمريكا

أكد المحلل السياسي، توفيق حميد، أن هناك رغبة في كثير من دول العالم للتخلص من الهيمنة الأمريكية في كل شيء تقريباً، حتى في التفاوض والمجالات السياسية، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الرغبة العالمية الجارفة بدأت تسبب درجة من الهلع داخل الأنظمة الأمريكية.

قدرة الولايات المتحدة الاقتصادية

وقال توفيق حميد، خلال مداخلة عبر «سكايب» من واشنطن لبرنامج «مطروح للنقاش» مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، إنه لو استمر الوضع في اتجاه التخلص من الهيمنة الأمريكية، سيصبح تأثيره سلبياً بدرجة مخيفة على قدرة الولايات المتحدة الاقتصادية والسياسية، ثم بعد ذلك أي أمور أخرى تأتي.

قوى عظمى

ولفت إلى أن مجموعة البريكس باختصار تسحب بساط القوة كلها من تحت أقدام أمريكا، فاليوم أمريكا كانت متحكمة كقوى عظمى أو قوى وحيدة في العالم، وفي أمور كثيرة دون منافس، اليوم مع وجود المنافس سيسمح لدول كثيرة أن يكون لديها عملية اختيار الذهاب في الجانب الأمريكي أو الجانب الآخر.

شراء السلع

وذكر أن الولايات المتحدة معرضة لضغوط ضخمة، فهي مدينة بنحو 32 تريليون دولار، وهي مرعوبة من هذا الدين، لأن الدول إذا بدأت تتجه للتجارة بعملة أخرى غير الدولار لن يتمكن الأمريكيون من شراء السلع بنفس الأسعار الرخيصة التي يشترون بها الآن، ولذا نجد في كل تصريحاتهم تقريبا نوعا من الخوف ومحاولة لإنكار هذا التحول العالمي.