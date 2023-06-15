محلل سياسي للقاهرة الإخبارية: انقسام حاد في أوروبا حول قضية اللاجئين

قال الدكتور ياسر ثابت، المحلل السياسي، إن أزمة اللاجئين والنازحين في العالم بلغت مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، بسبب زيادة حالات الاضطهاد والعنف والقتال والنزاع، حتى وصلت إلى القارة الأوروبية.

أرقام اللاجئين مستقرة نسبيًا

وأضاف «ثابت»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة القاهرة الإخبارية، أنه قبل عام 2011 كانت أرقام اللاجئين مستقرة نسبيا، عند حدود 40 مليون، لكن الآن نشهد الأرقام تضاعفت لتصل إلى 110 ملايين.

ولفت إلى أن أوروبا بطبيعة الحال منقسمة بشدة بشأن هذه القضية كما نرى، وكما رأينا في الاتفاق وما قبل الاتفاق، أعتقد أن هذا الاتفاق بشأن إصلاح سياسة اللجوء في أوروبا يظل محاولة من الاتحاد الأوروبي لحفظ المصالح الأوروبية.

طلبات طالبي الهجرة والنازحين

وأوضح أن هذا الاتفاق كما يقال إنه إصلاح لقوانين الهجرة، لكن من الجانب الآخر لابد أن نعترف أنه أيضا يشدد القيود من جهة، على سبيل المثال هناك محاولة لتسريع إجراءات البت في طلبات طالبي الهجرة والنازحين حتى يتم ترحيل كثير منهم إلى بلدان آمنة أو الدول الأصلية.