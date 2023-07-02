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أحمد موسى: ملايين المصريين يشعرون بإنجازات ومشروعات الدولة

كتب:

محمد أيمن سالم
09:44 م | الأحد 02 يوليو 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، زراعة مساحة كبيرة من الأراضي على جانبي الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة – أسيوط».

 

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات الزراعية الجديدة توفر مليون فدان قمح للدولة.

وأردف أحمد موسى، أنّ المصريين البسطاء في المحافظات والقرى لديهم ثقافة بأحوال البلد أكثر من غيرهم الذين يجلسون على مواقع التواصل الاجتماعي.

البسطاء في القرى ساهموا في تأمين المؤسسات خلال 2011

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنّ ملايين المصريين يشعرون بما تقدمه الدولة من مشروعات وخدمات، لافتا إلى أن البسطاء في القرى كانوا يساهمون في تأمين المؤسسات في 2011.

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بقلم محمد أيمن سالم