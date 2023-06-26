 برلماني لـ أحمد موسى: عقار الإسكندرية المنهار مكون من 56 شقة ولا يوجد أطفال

كشف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، آخر تفاصيل عقار الإسكندرية المنهار صباح اليوم الاثنين في حي سيدي بشر.

عدد وفيات العقار المنهار بالإسكندرية

وقال محمود قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه وفقا لبيان مديرية الصحة بالإسكندرية، تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و8 مصابين وخرجوا من المستشفى.

عدد شقق عقار الإسكندرية المنهار

وتابع، أن عقار سيدي بشر مكون من 56 شقة، ولا يوجد أطفال مفقودين أسفل الأنقاض، كما أن هذا العقار يعد مقصدا للمصطافين القادمين إلى محافظة الإسكندرية، موضحا أن الطابق الأخير من العقار المنهار بالإسكندرية صدر قرار بإزالته، ولم ينفذ.