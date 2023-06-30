أحمد موسى: المرأة كان لها دور كبير في 30 يونيو.. وتسلم الأيادي أيقونة الثورة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أغنية تسلم الأيادي أيقونة ثورة 30 يونيو، التي ظلت «تريند» لعدة سنوات بعد الثورة.

وقال «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، في حلقة خاصة من ميدان التحرير، بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، إن المصريين كان لديهم خوف على مصر من حكم الإخوان الإرهابيين، لافتًا إلى أن الجماعة وصلت لمرحلة «العته» من الأعداد التي نزلت للميادين يوم 30 يونيو.

مطالب الشعب برحيل مرسي في 30 يونيو

وأضاف موسى، أن الصورة توضح دائما الحقيقة وهناك ملايين ملأت ميادين مصر، كما أن المرأة المصرية قدمت دورا كبيرا في ثورة 30 يونيو، وحرصت على اصطحاب العائلة للنزول مع الدعوات لرحيل جماعة الإخوان، منوهًا إلى أن المصريين رفعوا لافتات برحيل مرسى، والمطالبة بنزول الرئيس السيسي في 30 يونيو.

الشعب عليه أن يشعر بالفخر

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب على الشعب المصري الشعور بالفخر عندما عبروا عن إرادتهم للخلاص من حكم الجماعة الإرهابية، موضحًا أن ميدان التحرير لم يكن به موضع قدم يوم 30 يونيو 2013.