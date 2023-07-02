رئيس هيئة الكتاب الأسبق: اعتصام المثقفين أول رد فعل قوي ضد تنظيم الإخوان

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس قسم الدراما والنقد بجامعة عين شمس، ورئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن اعتصام المثقفين أول رد فعل قوي ضد الإخوان، وكان بداية لثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الشعب المصري متدين جدًا ويمتلك هوية خاصة، ولم تستطع أي قوى على مدار التاريخ سلب الهوية المصرية.

مصر تعرضت للاحتلال الفرنسي

وتابع «مجاهد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن مصر تعرضت للاحتلال الفرنسي والإنجليزي، ولم يتحدث الشعب المصري الإنجليزية أو الفرنسية، بل على العكس تمامًا تعلم الاحتلال بشقيه الفرنسي والإنجليزي اللغة العربية.

الإخوان فصيل سياسي

وأضاف أن الشعب المصري كان يجهل أن الإخوان فصيل سياسي وليس فصيلا دينيًا، معقبًا: «البعض انتخب الجماعة الإخوانية لأنها جماعة دينية، كانوا بيقولوا إحنا هنتتخب الناس بتاع ربنا»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان ليس لها أي علاقة بالدين، ولكنها عبارة عن تنظيم سياسي صرف.