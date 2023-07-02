تيسير مطر: شعرنا بتغيير غير طبيعي في الحياة العامة بعد 30 يونيو

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الحوار الوطني أصبح حالة بين الأحزاب السياسية والمفكرين وكل المشاركين به من شباب وفتيات ومرأة وذوي الهمم، وشعرنا بتغيير غير طبيعي في الحياة العامة.

عودة مصر للمصريين

وأضاف تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن 30 يونيو ليست ثورة فقط للشعب المصري لكن مصر عادت خلالها لحضن أبنائها والنور عاد مرة أخرى بعد الظلام.

الحوار الوطني

وأكد تيسير مطر، أن 30 يونيو كانت خطوة متميز نتج عنها تطوير الحياة السياسية والاجتماعية، ومعنا رئيس قوي ومواطن يشعر بالأمن والآمان، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أصبح حالة شاغلة أغلب المصريين، ووضع قواعد للتعامل، ونتائجه مطمئنة، وضمانته أنه تحت رعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.