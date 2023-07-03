خدمات طبية مجانية.. مواعيد القوافل العلاجية بقرى حياة كريمة في أسيوط

تطلق مديرية الصحة في محافظة أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، القوافل العلاجية الشاملة التي تستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.

خدمات طبية بالمجان

وتقدم القوافل العلاجية المجانية العديد من الخدمات الطبية حيث يتم إجراء (الكشف، العلاج، التحليل، الأشعة، إصدار قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان).

مواعيد القوافل العلاجية

- قافلة طبية بقرية الهدايا التابعة لمركز أسيوط يومي 4 و5 يوليو.

- قافلة طبية بقرية الصبحة التابعة لمركز القوصية يومي 8 و9 من الشهر الجاري

- قافلة طبية بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط يومي 12 و13 يوليو من الشهر الجاري.

- قافلة طبية شاملة يومي 15 و16 يوليو المقبل بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط.

- قافلة طبية يومي 18 و19 يوليو بقرية بني شعران التابعة لمركز منفلوط.

- قافلة طبية يومي 22 و23 من شهر يوليو الجاري بقرية نجع عبدالرسول التابعة لمركز أسيوط.

- قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الشناينة بمركز صدفا يومي 25 و26 يوليو القادم.

- قافلة طبية بقرية البربا التابعة لمركز صدفا يومي 29 و30 من نفس الشهر.