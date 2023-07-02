خريطة 8 قوافل طبية في قرى أسيوط خلال شهر يوليو ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ القوافل العلاجية الطبية الشاملة بالمراكز والقرى، خاصة في الأماكن البعيدة، وفقاً للخطة الموضوعة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قوافل طبية مجانية

وأوضح محافظ أسيوط، تنظيم 8 قوافل طبية مجانية خلال شهر يوليو بقرى مراكز أسيوط والقوصية ومنفلوط وصدفا، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين خاصة بالقرى والنجوع المحرومة، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان.

مواعيد القوافل العلاجية

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مراكز أسيوط والقوصية ومنفلوط وصدفا خلال الفترة من 4 حتى 30 يوليو الجاري، حيث سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية الهدايا بمركز أسيوط يومي 4، و5، وقافلة بقرية الصبحة بالقوصية خلال يومي 8، و9، وأخرى بقرية أم القصور بمنفلوط يومي 12، و13، إضافة إلى تنظيم قافلة طبية شاملة يومي 15، و16 بقرية بني رافع بمنفلوط، ويومي 18، و19 بقرية بني شعران بمنفلوط، ويومي 22، و23 بقرية نجع عبدالرسول بمركز أسيوط، فضلاً عن قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الشناينة بمركز صدفا يومي 25، و26، وبقرية البربا بمركز صدفا يومي 29، و30 من نفس الشهر.