بعد فقدها بجبل عرفات.. وفاة سيدة من أسيوط أثناء أداء مناسك الحج

أعلنت أسرة السيدة كاملة الزين عبدالعال خليفة، ابنة مركز ديروط في محافظة أسيوط، خبر وفاتها، اليوم الأحد، أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، بعد البحث عنها وفقدها أثناء أداء مناسك الحج بجبل عرفات.

فقدت على جبل عرفات

وقال علي محمد أحد أقارب الحاجة المتوفاة كاملة الزين عبدالعال خليفة، إنها من سكان قرية عرب كريم التابعة إلى مركز ديروط في محافظة أسيوط، وذهبت لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية برفقة أشقائه، وفُقدت على جبل عرفات يوم وقفة عيد الأضحى المبارك أثناء أداء مناسك الحج، ومنذ ذلك الوقت ظلوا يبحثون عنها ولم يتمكنوا من العثور عليها حتى تم إخبارهم مساء أمس السبت بخبر وفاتها وتواجدها داخل مستشفى النور.

حسن المعاملة مع الجميع

وأضاف أن المتوفاة ربة منزل، وأرملة ولا يوجد لديها أبناء، ويشهد لها بالطيبة وحسن المعاملة مع من تعرفه ومن لا تعرفه، واصطفاها الله سبحانه وتعالى يحسن الخاتمة وملبيه في أطهر بقاع الأرض لحسن أعمالها وأنها من سيدات القرية التي أجمع الناس على حبها ومعاملتها الحسنة مع أقاربها وجيرانها.