تفاصيل وفاة حاجين من كفر الشيخ أثناء أداء المناسك.. دفنا في أطهر بقاع الأرض

توفي حاجان من أبناء محافظة كفر الشيخ أثناء أداء المناسك في الأراضي المقدسة، واستقبل ذويهما خبر وفاتهما بحالة من الحزن الممزوج بالفرحة لحُسن الخاتمة، وأقاموا العزاء لهما في القرى التابعين لها.

تفاصيل وفاة حاجين من كفر الشيخ أثناء أداء المناسك

أولى الحالات التي توفيت أثناء الحج، هو الحاج الشيخ جمال يوسف، ابن قرية المرابعين، التابعة لمركز كفر الشيخ، شيخ معهد سيدي غازي الابتدائي، والذي اكتشفت أسرته وفاته أثناء رمي الجمرات عقب يومين من اختفائه في الأراضي المقدسة.

واستقبلت أسرة الحاج الراحل أعداداً كبيرة من المعزين، الذين شاركوا في صلاة الغائب عليه من مسجد الخضيري الكبير، فيما أم نجله الصلاة، وأعلنت أسرته إقامة العزاء بمسقط رأسه بعزبة الخضيري.

وثاني الحالات التي توفيت من أبناء محافظة كفر الشيخ، أثناء أداء مناسك الحج، كان المستشار صلاح سعد الله، نائب رئيس محكمة النقض، ابن مدينة دسوق، والذي أعلنت أسرته وفاته يوم السبت الماضي، وتم تشييع الجثمان والصلاة عليه في مكة المكرمة، ولم تُعلن الأسرة عن موعد العزاء أو مكان إقامته حتى الآن.

وقال محمد قباري، أحد أهالي دسوق، إنّ المستشار صلاح سعد الله كان طيباً متواضعاً خدوماً للجميع، مضيفاً: «الله يرحمه فوالله ما قصدته في أي طلب لي أو لغيري إلا ولباه بمنتهي التواضع والأريحية.. هممت أكثر من مرة أنّ أتحدث عنه ولكني تراجعت حتي لا يُعد ذلك نفاقاً ولكنه قد رحل مصحوباً بكل الدعوات والحب ممن عرفوه، وأقول له هنيئاً لك يا حبيب أنك قُبضت في خير بقاع الأرض محرماً ملبياً».

مواقع التواصل الاجتماعي تتحوّل لسرادق عزاء

وتحوّلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ إلى سرادق عزاء بعد إعلان وفاة الحاجين في الأراضي المقدسة، ونشر عدد كبير من أهالي كفر الشيخ تدوينات ينعون فيها المتوفين، متحدثين عن صفاتهما وأخلاقهما، داعين الله العلي القدير أنّ يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.