«مات ملبيا مثل والده».. وفاة حاج في البحيرة أثناء أداء مناسك الحج

تلقى أهالي مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، نبأ وفاة الحاج محمد سليم قاسم، رئيس مجموعة بريد رشيد وإدكو سابقا، وسط حالة من الحزن الممزوج بالفرحة، وذلك لوفاته أثناء تأدية مناسك الحج، اليوم السبت

وفاة حاج من البحيرة أثناء تأدية مناسك الحج

وأشار محمود قاسم، شقيق الراحل، خلال حديثه مع «الوطن»، أن والدهما توفي أيضا منذ أكثر من 30 سنة، أثناء رمي الجمرات في مناسك الحج، داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

ونعى الدكتور جمال قاسم، استشاري العظام بمدينة إدكو، الراحل خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توفي إلى رحمة الله تعالى في مكة المكرمة، ابن خالى الحبيب الحاج محمد سليم قاسم أثناء أداء فريضة الحج».

والده توفي أثناء مناسك الحج أيضا

وأضاف: «وكأننا على موعد مع لقاء الله في هذه البقعة المقدسة، حيث توفي هناك والده خالي سعد سليم قاسم، ووالدة جدى لأمي شيخ بلدية إدكو الحاج سليم غيطاني قاسم، أثناء الحج أيضًا»، مطالبا أهل مدينة إدكو بالدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر والسلوان.