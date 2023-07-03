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استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

كتب:

انتـصار الغيطاني
08:37 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

استقرار ملحوظ شهدته الخضروات بأنواعها اليوم الاثنين، داخل أسواق الجملة والتجزئة في جميع المحافظات، خاصة أسعار البطاطس والطماطم والفلفل بأنواعه.

أسعار الخضروات اليوم

وسجلت أسعار الخضروات اليوم، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، سعر كيلو فلفل ألوان من 8 لـ18 جنيها، وكيلو فلفل حامي صوب من 7 لـ10 جنيهات، وكيلو ملوخية من 3.5 لـ6.5 جنيه، وكيلو طماطم من 2.5 لـ4 جنيه، والبطاطس من 6.5 لـ8 جنيهات، والبصل من 10 لـ13 جنيها، والكوسة من 9 لـ17 جنيها.

وبلغ سعر كيلو فاصوليا من 14 لـ16 جنيها، وسعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 لـ6 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 3.5 لـ7.5 جنيه، وكيلو الخيار الصوب 8 لـ12 جنيها، وسعر كيلو خيار بلدي 4 لـ6 جنيهات، وسعر كيلو قلقاس 6 لـ10 جنيهات، وورق العنب البلدي 22 لـ30 جنيها، وجزر دون عروش 3.5 لـ7.5 جنيه، وكيلو الثوم 15 لـ22 جنيها، وسعر كيلو قرع العسل 18 لـ24 جنيها.

 

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بقلم انتـصار الغيطاني