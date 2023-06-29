استقرار أسعار الخضروات والفاكهة ثاني أيام عيد الأضحى.. الطماطم بـ4 جنيهات

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار الخضروات والفاكهة تواصل استقراراها في الأسواق المصرية خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك وذلك بعد أن هبطت يوم الأحد الماضي في ظل أن هناك توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى نهاية عيد الأضحى.

أسعار الخضروات

وأضاف «النجيب»، لـ«الوطن»، أنَّ سعر الطماطم يتراوح اليوم ما بين 2.25 و4 جنيهات، والبطاطس ما بين 7.5 و8 جنيهات، والبصل ما بين 10 و13 جنيهًا ويتراوح سعر الكوسة ما بين 9 و17 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي بين 9 إلى 14 جنيهًا، كما يتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وتابع أنَّ سعر الليمون البلدي يتراوح اليوم بين 12 إلى 22 جنيهًا والعنب الأصفر ما بين 9 إلى 16 جنيهًا، فيما يتراوح التفاح المصري بين 8 إلى 15 جنيهًا، والتين البرشومي بين 15 إلى 25 جنيهًا والكنتالوب بين 5 إلى 11 جنيهًا، كما يتراوح سعر الشمام بين 6 إلى 10 جنيهات، والمانجو بين 9 إلى 15 جنيهًا، ويتراوح سعر البطيخ بين 12 و18 جنيهًا والخوخ البلدي بين 12 إلى 28 جنيهًا، بينما يتراوح المشمش بين 20 و35 جنيهًا.