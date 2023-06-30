أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. «الملوخية» بـ6.5 جنيه للكيلو

أعلنت أسواق الجملة في مدينة 6 أكتوبر وسوق العبور أسعار الخضروات اليوم الجمعة، وبحسب المعروض في الأسواق فإن القيمة السعرية لكافة الأنواع شهدت ثباتا ملحوظا منذ بداية الشهر الجاري، ما يعود بالاستقرار على سعر السلعة في الأسواق.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الخضروات اليوم الجمعة 30 يونيو وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر كيلو فاصوليا: من 12 لـ15 جنيها.

سعر كيلو باذنجان بلدي: من 4 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو باذنجان رومي: من 4.5 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو باذنجان أبيض: من 3.5 لـ7.5 جنيه.

سعر كيلو كرنب سلاطة (2 كيلو): 8 جنيهات.

سعر كيلو كرنب أحمر ( كيلو): 6.5 جنيه.

سعر كيلو قرنبيط (2 كيلو): من 3 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو فجل أحمر (كيلو): من 3 لـ4 جنيهات

سعر كيلو نعناع (100 رابطة كيلو): 7.5 جنيه.

سعر كيلو فلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي): من 8 لـ20 جنيها.

سعر كيلو فلفـل حامـي صـوب: من 7 لـ11 جنيها.

سعر كيلو ملوخية: من 3.5 لـ6.5 جنيه.

سعر كيلو طماطم: من 2.5 لـ3.5 جنيه.

سعر كيلو بطاطس: من 5.5 لـ7 جنيهات.

سعر كيلو بصل: من 8.5 لـ12 جنيها.

سعر كيلو كوسة: 8 لـ13 جنيها.

سعر كيلو خيار صوب: 7 لـ11 جنيها.

سعر كيلو خيار بلدي: 4 لـ7 جنيهات.

سعر كيلو بامية: 15 لـ30 جنيها.

سعر كيلو قلقاس: 5 لـ9 جنيهات.

سعر ورق العنب البلدي سعر كيلو ورق عنب بلدي : 22 لـ30 جنيها.

سعر كيلو جزر دون عروش: 3.5 لـ7.5 جنيهات.

سعر كيلو ثوم: 15 لـ22 جنيها.

سعر كيلو شبت (100 رابطة كيلو): 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو قرع عسل (الواحدة 6 كيلو): 18 لـ24 جنيها.

سعر كيلو بقدونس (100 رابطة كيلو): 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو جرجير (100 رابطة كيلو): 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو كسبرة (100 رابطة كيلو): 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو سلق (10 رابطات كيلو الرابطة): 7.5 جنيه.

سعر كيلو خس (الرابطة 3 كيلو): 6 جنيهات.

سعر كيلو خس كابوتشي: 3 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو بروكلى: 5 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو): 2.5 لـ3.5 جنيه.

سعر كيلو لفت: 1.5 لـ2.5 جنيه.

سعر كيلو بنجر: 2 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو قثاء: 3 لـ4 جنيهات.

سعر كيلو فلفل رومي بلدي: 4.5 لـ7.5 جنيه.

سعر كيلو فلفل رومي صوب: 5 لـ8 جنيهات.

سعر كيلو فلفل حامى بلدي: 7 لـ11 جنيها.